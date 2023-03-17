انت الان تتابع خبر بعد الاصابة في قصبة الساق.. بنزيما يغيب عن مران مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد يوم راحة عقب حسم بطاقة التأهل لربع نهائي دوري الأبطال، عاد ريال مدريد للتدريبات، ضمن التحضيرات لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الليجا.

وفي مران اليوم، لم يظهر بنزيما على العشب، لكن وفقا لمصادر داخل الملكي، سيكون النجم الفرنسي متاحا أمام المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موقعة الكلاسيكو.



كما غاب أيضًا عن مران اليوم، ديفيد ألابا، الذي يواصل عملية تعافيه من إصابة في العضلة ذات الرأسين اليمنى، وعلى عكس بنزيما، لن يكون متاحا أمام أنشيلوتي.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن ريال مدريد سيخوض الكلاسيكو، دون خدمات ديفيد ألابا وألفارو رودريجيز، الذي حصل على بطاقة صفراء خامسة مع فريق الكاستيا، ليتأكد غيابه عن لقاء البارسا.

وعلى جانب آخر، أجرى باقي اللاعبين، بما فيهم فيرلاند ميندي، الذي يحتاج بعض الوقت للعودة للمنافسة بكامل طاقته بعد غياب عن الملاعب دام نحو شهرين، تدريبات تكتيكية مختلفة قبل الختام بمباراة مصغرة.

