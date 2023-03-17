انت الان تتابع خبر المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمراً باعتقال الرئيس الروسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المحكمة، أن أمر الاعتقال جاء على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأشار قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن هناك أدلة كافية لمحاكمة بوتين لنقله أطفالا أوكرانيين لروسيا بشكل غير قانوني.



يُذكر أنّ المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، سبق وأنّ أكّد أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا، وذلك ردًا على سؤال بشأن تقارير أفادت سابقًا بأنه من المتوقع أن تسعى المحكمة الجنائية الدولية قريبا لإصدار أوامر اعتقال بحق أفراد روس فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن عمليات عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، حيث بدأت الحملة بعد حشد عسكري طويل، والاعتراف الروسي ب‍جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد و‌جمهورية لوجانسك الشعبية، أعقبها دخول القوات المسلحة الروسية إلى منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وبعد خطاب إعلان "بوتين" عن عملية عسكرية بهدف "تجريد أوكرانيا من السلاح واجتثاث النازية منها"، بدأ القصف على مواقع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مناطق في العاصمة كييف.