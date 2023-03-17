انت الان تتابع خبر بشرى سارة بشأن فيروس كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير الطوارئ لدى المنظمة مايكل راين خلال مؤتمر صحافي: "أعتقد أننا بدأنا نصل إلى مرحلة ننظر فيها إلى كوفيد-19 مثلما ننظر إلى الإنفلونزا الموسمية".

وأضاف، "كخطر على الصحة وفيروس سيستمر بحصد أرواح لكن أيضًا فيروس لا يعرقل مجتمعنا".



وتابع: "أعتقد أن ذلك سيحصل (...) هذا العام".

وأكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل حوالي 4.1 مليون إصابة جديدة و28 ألف وفاة جراء فيروس كورونا خلال الفترة من 13 فبراير/ شباط وحتى 12 مارس/ آذار الجاري.

