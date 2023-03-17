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بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير الطوارئ لدى المنظمة مايكل راين خلال مؤتمر صحافي: "أعتقد أننا بدأنا نصل إلى مرحلة ننظر فيها إلى كوفيد-19 مثلما ننظر إلى الإنفلونزا الموسمية".

وأضاف، "كخطر على الصحة وفيروس سيستمر بحصد أرواح لكن أيضًا فيروس لا يعرقل مجتمعنا".


وتابع: "أعتقد أن ذلك سيحصل (...) هذا العام".

وأكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل حوالي 4.1 مليون إصابة جديدة و28 ألف وفاة جراء فيروس كورونا خلال الفترة من 13 فبراير/ شباط وحتى 12 مارس/ آذار الجاري.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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