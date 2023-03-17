انت الان تتابع خبر الذهب الأسود ينخفض ويتكبد أكبر خسارة أسبوعية في 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء التراجع بأسعار الذهب الأسود بسبب مخاوف المستثمرين من الأحداث السلبية بقطاع البنوك، على الرغم من الاجتماع بين السعودية وروسيا، وما تبعه من تهدئة بأسواق الطاقة، فضلا أيضا عن توقعات الطلب القوي على النفط بالصين.وأدت أزمة مصرفية إلى عمليات بيع مكثفة في الأسواق المالية والنفطية العالمية هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 13:53 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.74 بالمئة لتصل إلى 73.4 دولار للبرميل.

ويتجه برنت بتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 11.3 بالمئة.

كما تراجع خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 1.65 بالمئة، ليصل إلى 67.33 دولار للبرميل، في اتجاه لتسجيل خسائر أسبوعية تتجاوز 12 بالمئة.

وسجلت عقود الخامين أدنى مستوياتها في أكثر من عام هذا الأسبوع.

