انت الان تتابع خبر بابل.. القبض على مطلوبين في سيطرتين رئيسة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز سيطرة الشهيد العقيد سلام شنون ، إستطاعت خلال الممارسة الأمنية في تفتيش وتدقيق أسماء الأشخاص وأوراق العجلات مع الحاسبات الأمنية الموجودة داخل السيطرة شمالي مدينة الحلة، إلقاء القبض على مطلوب محكوم عليه بالحبس الغيابي لمدة سنتين، إستناداً الى المادة (٤٥٩) من قانون العقوبات، كذلك مطلوب بقضية آخرى تهمة التزوير ".واضافت انه "في ممارسة أُخرى شمالي المحافظة، تمكنت مفارز سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال من إلقاء القبض على مطلوب بتهمة سرقة وفق أحكام المادة (٤٤٦) من قانون العقوبات".

وأشارت الى انه "تم إتخاذ الاجراءات الإصولية بحق المتهمين تمهيداً لتسليمهما الى جهتي الطلب وفق السياقات القانونية ".