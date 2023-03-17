انت الان تتابع خبر مواجهات متوازنة في ربع نهائي الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجاءت مواجهات ربع النهائي، حسب ما يلي:
أما نصف النهائي، فإن الفائز من المباراة 2 (يوفنتوس - لشبونة) سيلاعب الفائز من المباراة 1 (مانشستر يونايتد - إشبيلية).
ويلاعب الفائز من المباراة 4 (فاينورد - روما) الفائز من المباراة 3 (بايرن ليفركوزن - سان جيلواز).
المباراة النهائية (لتحديد صاحب الأرض)
مانشستر يونايتد - إشبيلية
يوفنتوس - لشبونة
بايرن ليفركوزن - سان جيلواز
فاينورد - روما
أما نصف النهائي، فإن الفائز من المباراة 2 (يوفنتوس - لشبونة) سيلاعب الفائز من المباراة 1 (مانشستر يونايتد - إشبيلية).
ويلاعب الفائز من المباراة 4 (فاينورد - روما) الفائز من المباراة 3 (بايرن ليفركوزن - سان جيلواز).
المباراة النهائية (لتحديد صاحب الأرض)
نصف النهائي الأول - نصف النهائي الثاني