انت الان تتابع خبر مواجهات متوازنة في ربع نهائي الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت مواجهات ربع النهائي، حسب ما يلي:

مانشستر يونايتد - إشبيلية

يوفنتوس - لشبونة

بايرن ليفركوزن - سان جيلواز

فاينورد - روما

أما نصف النهائي، فإن الفائز من المباراة 2 (يوفنتوس - لشبونة) سيلاعب الفائز من المباراة 1 (مانشستر يونايتد - إشبيلية).



ويلاعب الفائز من المباراة 4 (فاينورد - روما) الفائز من المباراة 3 (بايرن ليفركوزن - سان جيلواز).

المباراة النهائية (لتحديد صاحب الأرض)

نصف النهائي الأول - نصف النهائي الثاني

