انت الان تتابع خبر صدامات مدوية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

تقام مباريات دور ذهاب ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل، والإياب ستكون يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

مواعيد مباريات نصف النهائي

تقام مباراتا ذهاب نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، والإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته.

ملعب وموعد نهائي دوري الأبطال

قرر اليويفا إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم 2022/2023 على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول، يوم 10 يونيو 2023.