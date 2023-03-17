انت الان تتابع خبر روسيا: سندمر الطائرات المتوجهة الى أوكرانيا من بولندا وسلوفاكيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن "هذه المعدات العسكرية ستتعرض للتدمير أثناء عملية خاصة".

وأضاف: "قرار تزويد كييف بمقاتلات (ميغ 29) مثال خاص على كيفية قيام عدد من دول الناتو بزيادة مشاركتها في الصراع"، الذي بدأ منذ أكثر من عام.



وكانت بولندا قد أعلنت، الخميس، أنها ستنقل لأوكرانيا 4 طائرات مقاتلة سوفيتية التصميم، من طراز "ميغ 29" خلال أيام.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا للصحفيين: "في مرحلة أولى سننقل خلال الأيام المقبلة 4 طائرات تعمل بشكل كامل لأوكرانيا".

وأضاف: "يجري إعداد وصيانة طائرات إضافية حاليا، ومن المحتمل أن يتم نقلها تباعا. لذلك يمكننا القول إننا على وشك إرسال طائرات الميغ هذه إلى أوكرانيا".

وأشار الرئيس إلى أن "بولندا لديها حاليا أكثر من 10 طائرات ميغ ورثتها من جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة. لا تزال هذه الطائرات في الخدمة في القوات الجوية البولندية. إنها في سنوات عملها الأخيرة، لكن غالبيتها لا تزال تعمل بكامل طاقتها".

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس حكومة سلوفاكيا إدوارد هيغر، الجمعة، أن براتيسلافا ستسلم أوكرانيا 13 طائرة مقاتلة من الطراز ذاته، لتصبح سلوفاكيا ثاني دولة عضو في حلف الناتو تتخذ قرارا من هذا النوع بعد بولندا.

وقال هيغر للصحفيين: "سنرسل 13 من طائراتنا من طراز (ميغ 29) لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن براتيسلافا سترسل أيضا لكييف نظام الدفاع الجوي "كوب".

وكان البيت الأبيض أعلن أن قرار بولندا لا يغير الموقف الأميركي المعارض لإرسال طائرات أميركية إلى كييف.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، إن قرار بولندا "لا يغير حساباتنا فيما يتعلق بطائرات (إف 16)"، مضيفا أن الخطوة البولندية "لا تؤثر ولا تغير" ذلك.