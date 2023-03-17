انت الان تتابع خبر القبض على عصابة سرقة في مقبرة وادي السلام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود مناشدات من قبل مواطنين بوجود سرقات لمحتويات مقابرهم وجه قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الإجرام وثلة من الضباط والمنتسبين الشجعان للقبض على السراق واحالتهم للعدالة، وبعد جمع المعلومات ومقاطعتها والتحري ونصب كمين محكم، تم القبض على شخصين بالجرم المشهود اثناء محاولة لسرقة إحدى المقابر في مقبرة وادي السلام".وأشارت الى ان "المتهمين اعترفوا صراحةً قيامهم بسرقة المرمر والسماعات الصوتية وخزانات المياه والأبواب والشبابيك".

وأضافت ان "المتهمين صدقت اقوالهم قضائيا واجري كشف الدلالة بدلالتهم وتم احالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

