انت الان تتابع خبر بينهم متهمين بالإرهاب.. اعتقال 10 مطلوبين للقضاء ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قطعات الفرقة الأولى شرطة اتحادية وضمن قواطع المسؤولية في مناطق (الكرادة، جسر ديالى، النهروان، الأمين، الزعفرانية) ببغداد تمكنت من تنفيذ مذكرات قبض صادرة من المحاكم المختصة تم خلالها القبض على 10 متهمين بجرائم (الإرهاب، المخدرات، السرقة، المشاجرة)".وأشارت الى ان "مفارزها ضبطت (3 مسدس، 2 بندقية M4، بندقية كلاشنكوف، 4 غم من مادة الكريستال المخدرة، بايب تعاطي، قداحات، اجهزه هاتف متنوعة)".

وأضافت انه "تم إحالة المتهمين والمضبوطات اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".