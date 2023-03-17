انت الان تتابع خبر البنك المركزي يطلق قرارات تسهل اجراءات الحصول على الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قرارات وتسهيلات وحزم من اجل السيطرة على ارتفاع سعر الدولار امام الدينار، فالسعر الرسمي لا يمكن للمواطن البسيط الحصول عليه محليا مادفع البنك المركزي لتضييق الخناق على المضاربين بالاسعار .

خبراء المال والاقتصاد قالوا ان حزمة التسهيلات التي اطلقها البنك المركزي مؤخرا جففت منابع التهريب واوقفت شركات السياحة من استغلال الازمة.

