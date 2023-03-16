انت الان تتابع خبر البيت الابيض: لا اتصالات مع روسيا بشأن اسقاط المسيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كيربي في جواب عن سؤال من أحد الصحفيين: "لم تكن هناك محادثات كنت على علم بها.. وبصراحة لن أتفاجأ إذا لم تكن هناك أي محادثات"، وأضاف "الفيديو بليغ جدا بشأن ما حدث".وكانت حادثة الطائرة المسيّرة التي سقطت في البحر الأسود، موضوع محادثات هاتفية بين وزيري دفاع روسيا والولايات المتحدة، وكذلك بين رئيسي الأركان العامة لكلا البلدين.وتحطمت الطائرة المسيّرة MQ-9 Reaper، التابعة للقوات الجوية الأمريكية في المياه الدولية للبحر الأسود في 14 مارس، وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة المسيّرة حلقت في اتجاه الحدود الروسية مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال ودخلت منطقة "النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي"، الذي تم إدخاله فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة.

وأضافت الوزارة، أن الطائرة فقدت السيطرة "نتيجة مناورة حادة" وسقطت، ولم تستخدم المقاتلات الروسية المرافقة لها أسلحة جوية ولم تلامس الطائرة المسيّرة على الإطلاق.

ووفقا للنسخة الأمريكية، اعترضت طائرتان روسيتان من طراز "سو-27" طائرة MQ-9 الأمريكية في مهمة استطلاع وأطلقت الوقود في اتجاهها عدة مرات. في النهاية، وفقا لواشنطن، أصاب أحد المقاتلين مروحة الطائرة المسيّرة، مما أدى إلى سقوطها.

