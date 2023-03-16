انت الان تتابع خبر الاحوال المدنية تعلن الدوام ليوم السبت لتوزيع البطاقات المنجزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال قسم العلاقات والاعلام في المقر العام في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وجه مدير الاحوال المدنية والجوازات و الاقامة اللواء رياض جندي الكعبي ان يكون يوم السبت دوام من الساعه 8 صباحاً وحتى الثامنة مساءاً لتوزيع البطاقات المنجزة لدوائر (مدينة الصدر / الرصافة / الاعظمية / بغداد الجديدة / الكرادة الشرقية)".واضاف، ان "الدوام سيركز على توزيع اكثر عدد من البطاقات المنجزة".