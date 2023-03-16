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الاحوال المدنية تعلن الدوام ليوم السبت لتوزيع البطاقات المنجزة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال قسم العلاقات والاعلام في المقر العام في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وجه مدير الاحوال المدنية والجوازات و الاقامة اللواء رياض جندي الكعبي ان يكون يوم السبت دوام من الساعه 8 صباحاً وحتى الثامنة مساءاً لتوزيع البطاقات المنجزة لدوائر (مدينة الصدر / الرصافة / الاعظمية / بغداد الجديدة / الكرادة الشرقية)".

واضاف، ان "الدوام سيركز على توزيع اكثر عدد من البطاقات المنجزة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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