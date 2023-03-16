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اليونايتد الى ربع نهائي الـ "يوروبا ليغ"

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450578-638145951653347743.jpg

2023-03-16 | 21:24

اليونايتد الى ربع نهائي الـ "يوروبا ليغ"

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تأهل نادي مانشستر يونايتد إلى الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، على حساب مضيفه ريال بيتيس الإسباني، إثر فوزه عليه (1-0) في لقاء الإياب.
وسجل المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد على هدف الفوز الوحيد لفريق "الشياطين الحمر" عند الدقيقة 55 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "بينتو فيامارين" بمدينة إشبيلية.

وجدد مانشستر يونايتد بذلك فوزه على الفريق الإسباني، بعد تغلبه عليه في مباراة الذهاب (4-1) التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب "أولد ترافورد" بمدينة مانشستر، ليحجز مقعدا له بجدارة بين الثمانية الكبار في مسابقة "يوروبا ليغ".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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