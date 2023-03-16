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انت الان تتابع خبر اليونايتد الى ربع نهائي الـ "يوروبا ليغ" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450578-638145951653347743.jpg
2023-03-16 | 21:24
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تأهل نادي مانشستر يونايتد إلى الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، على حساب مضيفه ريال بيتيس الإسباني، إثر فوزه عليه (1-0) في لقاء الإياب.
وسجل المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد على هدف الفوز الوحيد لفريق "الشياطين الحمر" عند الدقيقة 55 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "بينتو فيامارين" بمدينة إشبيلية.
وجدد مانشستر يونايتد بذلك فوزه على الفريق الإسباني، بعد تغلبه عليه في مباراة الذهاب (4-1) التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب "أولد ترافورد" بمدينة مانشستر، ليحجز مقعدا له بجدارة بين الثمانية الكبار في مسابقة "يوروبا ليغ".
وجدد مانشستر يونايتد بذلك فوزه على الفريق الإسباني، بعد تغلبه عليه في مباراة الذهاب (4-1) التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب "أولد ترافورد" بمدينة مانشستر، ليحجز مقعدا له بجدارة بين الثمانية الكبار في مسابقة "يوروبا ليغ".
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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