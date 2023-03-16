انت الان تتابع خبر الجبوري يطالب السوداني بأدراج حقول نفطية في صلاح الدين ضمن جولات التراخيص والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الجبوري في تغريدة تابعتها الخليج 365: "رئيس الوزراء بأسمي وباسم ابناء محافظة صلاح الدين التي زرتها ورأيت ما فيها من خراب وبطالة نلتمس منكم وانت اهل لذلك بأدراج حقلي عجيل وعلاس ضمن جولة التراخيص القادمة ".
واضاف: لتوفير فرص عمل للألاف من شبابنا الذين اصابهم مرض البطالة بسبب لعنة الفساد التي حلت على محافظتنا".
واضاف: لتوفير فرص عمل للألاف من شبابنا الذين اصابهم مرض البطالة بسبب لعنة الفساد التي حلت على محافظتنا".