انت الان تتابع خبر الجبوري يطالب السوداني بأدراج حقول نفطية في صلاح الدين ضمن جولات التراخيص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجبوري في تغريدة تابعتها الخليج 365: "رئيس الوزراء بأسمي وباسم ابناء محافظة صلاح الدين التي زرتها ورأيت ما فيها من خراب وبطالة نلتمس منكم وانت اهل لذلك بأدراج حقلي عجيل وعلاس ضمن جولة التراخيص القادمة ".واضاف: لتوفير فرص عمل للألاف من شبابنا الذين اصابهم مرض البطالة بسبب لعنة الفساد التي حلت على محافظتنا".