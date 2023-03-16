انت الان تتابع خبر المالية النيابية: استلمنا خلاصة الموازنة الاتحادية والان مع التفاصيل
واضاف: "استلمنا خلاصة الموازنة من وزارة المالية بواقع 14 صفحة وهي خلاصة عامة ومن المؤمل انت تصل التفصيلية خلال الايام القادمة لمناقشتها في البرلمان".
واشار الكاظمي الى ان "التوافق ليس شرطا لاقرار الموازنة والبرلمان عازم على اقرار الموازنة والتي جاءت برقم كبير جدا بعد موازنة عام 2021".
وبين ان "من صلاحيات اللجنة المالية تقليل مبلغ الموازنة بالاضافة الى المناقلات والعجز الكبير المخالف لتعليمات الموازنة والذي يقر بانه لا يجب ان تتجاوز الـ3% من اجمالي الموازنة، والذي اكدت الحكومة انها ستغطي العجز في الموازنة من خلال فروقات بيع النفط والموارد المالية الاخرى والوفرة المالية في خزينة الدولة".
ولفت الكاظمي الى ان "هناك ملاحظة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية على عكس المشاريع التشغيلية واذا استطاعت الحكومة تنفيذ المشاريع الاستثمارية سيكون انجاز كبير للحكومة، مثل مشاريع المحافظات المحررة والمحافظات الفقيرة والتي خصص لها مبالغ كبيرة يجب ان تتسم بالوضوح والشفافية لوجود مبالغ كبيرة ضمن تخصيصاتها".
واوضح ان "منح المستثمرين قطع اراضي في بغداد لأنشاء مجمعات سكنية يشوبه الكثير من الفساد كون هذه المجمعات تباع بمبالغ خيالية لا يستطيع المواطن البسيط ان يشتري فيها وعلى الحكومة ان تتابع هذا الموضوع لما يشكله من اهمية كبيرة تمس حياة المواطنين".