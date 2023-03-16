انت الان تتابع خبر المالية النيابية: استلمنا خلاصة الموازنة الاتحادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكاظمي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "حكومة السوداني اقرت الموازنة الثلاثية بعجز كبير ولكنها تعمل بجدية كبيرة لتنفيذ مشروعها الحكومي وبرنامجها الوزاري من خلال الدعم من قبل الجميع".واضاف: "استلمنا خلاصة الموازنة من وزارة المالية بواقع 14 صفحة وهي خلاصة عامة ومن المؤمل انت تصل التفصيلية خلال الايام القادمة لمناقشتها في البرلمان".

واشار الكاظمي الى ان "التوافق ليس شرطا لاقرار الموازنة والبرلمان عازم على اقرار الموازنة والتي جاءت برقم كبير جدا بعد موازنة عام 2021".

وبين ان "من صلاحيات اللجنة المالية تقليل مبلغ الموازنة بالاضافة الى المناقلات والعجز الكبير المخالف لتعليمات الموازنة والذي يقر بانه لا يجب ان تتجاوز الـ3% من اجمالي الموازنة، والذي اكدت الحكومة انها ستغطي العجز في الموازنة من خلال فروقات بيع النفط والموارد المالية الاخرى والوفرة المالية في خزينة الدولة".