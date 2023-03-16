انت الان تتابع خبر هزة أرضية تضرب السليمانية وكركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عددا من المواطنين افادوا بالشعور بهزة ارضية في محافظتي اربيل والسليمانية شمالي العراق".

واضاف: لم يصدر عن الجهات الرسمية أي بيان بشأن قوة الهزة او الاثار التي نتجت عنها".



فيما اشارت مراكز الرصد الزلزالي، الى ان شدتها ٥ درجات على مقياس ريختر ضربت الحدود العراقية الايرانية ووصل مداها لبغداد واقليم كردستان".