انت الان تتابع خبر السامرائي يبحث مع بلاسخارت المستجدات السياسية وظروف المناطق المحررة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السامرائي، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل جينين بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في مكتبه بسامراء، وبحث معها مستجدات المشهد السياسي".ودعا السامرائي، إلى "ضرورة تكاتف الاطراف كافة لدعم حكومة محمد السوداني في تنفيذ الاتفاق السياسي، والوقوف على مشاكل المحافظات المحررة وإنهاء المعوقات التي يواجهها ابناء هذه المناطق"، مؤكداً على "أهمية محافظة صلاح الدين وسامراء وضرورة التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتطوير هذه المدينة بالشكل الذي يليق بها كوجهة سياحية دينية وثقافية عالمية".

من جانبها، أكدت الممثلة الأممية على "أهمية تكاتف جميع الاطراف المعنية في البلاد لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهدافها الرامية إلى ترسيخ الامن والاستقرار وتعزيز العلاقات مع العالم ومواجهة الازمات الاقتصادية والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المواطن، مشيرة إلى الموقع المتميز والمهم لسامراء كمدينة تعايش ومعرفة لعبت دوراً محورياً في التراث الإنساني في مراحل مختلفة بوصفها عاصمة تاريخية مهمة".

وحضر اللقاء، وفق البيان، محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب والنائب عن تحالف العزم هند السامرائي وعدد من الشخصيات في الحكومة المحلية في المحافظة.

