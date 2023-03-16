انت الان تتابع خبر "فخراً للعراق".. السوداني: الحكومة حريصة على رعاية حقوق المكونات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني شارك، احتفالات شعبنا من أبناء طائفة الصابئة المندائيين بـ (عيد الخليقة)، وحضر احتفالية أُقيمت بالمناسبة، بحضور رئيس الطائفة في العراق والعالم الريشما ستار جبار حلو، والنائب عن كتلة الصابئة اليد اسامة البدري ووجهاء الطائفة وجمع من أبنائها".وقدم السوداني التهاني والتبريكات إلى "جميع العراقيين المندائيين"، وأجرى جولة في أرض التعميد على نهر دجلة، حيث أُقيمت الطقوس الدينية. كما التقى بعدد من العوائل المندائية المشاركة في الحفل وبارك لهم عيدهم واستمع إلى مطالبهم ووجّه بمتابعتها، بحسب البيان.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "حرصه على مشاركته أبناء الطائفة المندائية في عيدهم، للتأكيد على رعايته لها والوقوف على احتياجاتها ودعم تواجدها في المجتمع العراقي المزدهر بتعدديته، وبمختلف نخبها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية".

وبحسب البيان، أكد السوداني "اعتزازه بالمكوّنات العراقية، وحرص الحكومة على رعايتها، وقد ترجمت ذلك في برنامجها التنفيذي في مشاريع وبرامج ستُسهم في ترسيخ التنوع الذي نعدّه فخراً للعراق ومصدر قوة وازدهار".

