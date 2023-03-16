انت الان تتابع خبر استحقاقات المحافظات تمثل تحديا أمام تمرير الموازنة العامة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد إحالة الموازنة الى البيت التشريعي من قبل مجلس الوزراء يبدو انّها ستدخل فصلا جديدا قد يستغرق اربعين يوما لحسمها، لا سيما وانّ الكتل السياسية لها شروطها ومتطلباتها مقابل التصويت عليها.قراءة قانون الموازنة داخل البيت التشريعي ستفتح باب المطالبات النيابية وأبرزها إستحقاقات المحافظات والتعيينات وتخصيصات أخرى.