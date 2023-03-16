انت الان تتابع خبر اعتقال 12 متهماً بقضايا مختلفة في 3 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين".

وأضافت، أن "الكمائن أسفرت عن إلقاء القبض على 12 متهماً بمواد قانونية مختلفة في قضاء هيت والقيارة والرمادي وحمام العليل ومخمور".



وأتم البيان: "جرى تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".