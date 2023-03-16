أمريكي يثبت براءته بعد الحكم عليه بالسجن 400 عام بتهمة السرقة

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بغداد - ياسين صفوان - كذلك اكتشف المدافعون عن هولمز أن السيارة التي كان يقودها والتي اعتبرت دليلا في القضية، كون شهود رصدوها وقت ارتكاب السطو المسلح، لم تكن ذات المركبة المستخدمة في العملية وإنما شبيهة لها من حيث الطراز.ورغم إصرار هولمز على وجود ستة أشخاص شاهدوه في منزل والديه وقت الحادثة، إلا أن الشرطة وقتها لم تصغ لادعائه.

ومن نقاط الضعف في الأدلة الخاصة بالقضية، عرض مجموعة من الصور على شاهد كان حاضرا وقت وقوع السطو المسلح، وتركيز المحققين على هولمز، وإعادة عرض صوره مرات عديدة للإيحاء بانتقائه.

هولمز قال للصحفيين بعد إطلاق سراحه: "لم أفقد الأمل أبدا. علمت أن هذا اليوم سيأتي عاجلا أم آجلا".