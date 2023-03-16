انت الان تتابع خبر زيدان ويارالله يبحثان التعاون بين القضاء والقوات العسكرية لبسط الامن في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، خلال استقباله رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، اجراءات القضاء في التعاون مع القوات العسكرية لبسط الامن في محافظة ديالى.