انت الان تتابع خبر في إيران.. اعتقال العشرات بقضية "تسمم الطالبات" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن المتحدث باسم الشرطة اللواء سعيد منتظر المهدي عن الاعتقالات في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية.

الناطق باسم الشرطة قال أيضا إن الشرطة صادرت الآلاف من الألعاب المتفجرة ذات الرائحة الكريهة، في إشارة إلى أن بعض الهجمات المزعومة ربما كانت مجرد مقالب للتسلية.



وأضاف أن الشرطة صادرت أيضا الآلاف من اللعب الأخرى التي تبدو أكثر خطورة، حيث تم نقل مئات الطلاب إلى المستشفيات، وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية وجماعات حقوقية.

وكان نائب برلماني عضو في لجنة حكومية تحقق في الحوادث، قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن قرابة الخمسة آلاف طالبة اشتكين من الإصابة بمرض ما، في 230 مدرسة في 25 محافظة.

وتقول الطالبات إنهن أصبن بالغثيان جراء أبخرة سامة، في وقائع تعود لشهر نوفمبر الماضي، وحدثت بشكل رئيسي في مدارس الفتيات.