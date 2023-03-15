انت الان تتابع خبر شرطة الأنبار تعلن ضبط 2.6 مليون "حبة مخدرة" بعملية أمنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة الأنبار، الأربعاء، عن ضبط 2.6 مليون "حبة مخدرة" بعملية أمنية في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، "بعد ورود معلومات من احد المصادر لمديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوجود حبوب مخدرة داخل عجلة براد في احد الكراجات قرب الجسر الياباني وبعد استحصال الموافقات القانونية القضائية تم تشكيل مفرزة من المديرية اعلاه ومركز شرطة الخالدية وفوج طوارئ الانبار الحادي عشر والتوجه الى المكان المقصود".

وأضاف البيان "تم القاء القبض على صاحب الكراج (إ.م.ع.خ) والحارس (أ.ع.م) والمتهم (ط.ح.ع) وضبط البراد المقصود والعثور بداخله (٢) مليون حبه مخدرة نوع كبتاجون".

ولفت البيان الى أنه "بعدها باشرت القوة وعلى ضوء معلومات اخرى الى قضاء الخالدية حيث تم القبض على (م.ع.ج) سائق عجله نوع تريلة وضبط بحوزته حبوب مخدرة عدد (٦٠٠،٠٠٠) الف حبة مخدرة نوع كبتاجون"، مشيراً الى أن "المجموع الكلي لهذه العمليه هو مليونين وستمائة الف حبة مخدره نوع كبتاجون".