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في طهران.. إحباط تفجير وسط المدينة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي، العميد سعيد منتظر المهدي، إن أفرادا من مخابرات القوى تلقوا تقارير من مواطنين بشان وجود عبوتين مشبوهتين في إحدى مناطق مدينة طهران، فتوجهوا إلى المكان على الفور.

وأضاف المتحدث، حسب وكالة أنباء "فارس"، أن "يقظة فريق البحث، والتحييد في الوقت المناسب منعا وقوع حادث، كان سيؤدي إلى إصابات وأضرار مادية ملحوظة".

وأشار إلى أن "هناك جهودا تبذل لاعتقال صانعي تلك العبوات الناسفة"، قائلا إن "تعاون المواطنين والشرطة كانت له دائما نتائج مثمرة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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