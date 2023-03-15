انت الان تتابع خبر السامرائي وبارزاني يبحثان التطورات السياسية والتعاون بين بغداد وكردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تحالف العزم، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السامرائي زار الرئيس مسعود برزاني، بمقره في أربيل".

وأضاف، أن "الجانبين بحثا تطورات المشهد السياسي والتعاون بين حكومتي بغداد وأربيل".



وشدد السامرائي، بحسب البيان، على "ضرورة حسم القوانين العالقة وتنفيذ الاتفاق السياسي وخلق حالة من التوازن بين الأطراف كافة".