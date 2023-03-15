انت الان تتابع خبر مؤشر الازدهار لعام 2023.. العراق في مراتب متأخرة واقتصادي يعلق والان مع التفاصيل

كما احتلت سوريا المرتبة 159 عالميا واحتلت لبنان المرتبة 112 متراجعة 5 مراتب مقارنة مع الدراسة للعام السابق، وفقا للتصنيف.

وقالت المؤسسة أن نقاط الضعف الأساسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤسساتية، وتابعت، "لقد تدهورت المنطقة أكثر من غيرها في السلامة والأمن والحرية الشخصية والحكامة".

وأوضحت أن المنطقة شهدت "تصاعد الإرهاب والصراع، والمزيد من القمع فيما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وتفاقم المساءلة السياسية والقيود التنفيذية، نتيجة لذلك، تراجعت المنطقة أكثر عن بقية العالم".

ومع ذلك، فقد شهدت المنطقة حسب التقرير "بعض التحسن في التعليم من خلال تحسين مهارات الكبار والتعليم قبل الابتدائي، وظروف المعيشة بسبب تحسين الترابط والحماية من الأذى، وكذلك الوصول إلى الأسواق والبنية التحتية".

وعلى الصعيد الاقتصادي، سجل مؤشر الازدهار صعف اقتصادات دول المنطقة، حيث سُجل بها أعلى معدل للبطالة بنسبة 24.6 في المئة، وأدنى إدماج للنساء في سوق الشغل بواقع 24 في المئة.

وإجمالا، فإن مؤشر الازدهار على الصعيد العالم اتسم بالاستقرار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نتيجة الضعف الذي وسم عمل المؤسسات واقتصادات الدول.

وتعليقا على مرتبة العراق، قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي، ان "مراكز العراق كانت متأخرة في الامن والامان والبيئة الطبيعية وحقق نتائج جيدة في مستوى المعيشة ونوعية الاقتصاد".

وذكر العبيدي في تدوينه تابعتها الخليج 365، ان "تصنيف المؤسسة يقوم على 12 عاملاً اساسيا وهي: الامن والامان - الحرية الشخصية - الحوكمة - رأس المال الاجتماعي - بيئة الاستثمار - حال المؤسسات - البنى التحتية وسهولة الدخول الى السوق - نوعية الاقتصاد - أحوال المعيشة - الصحة - التعليم - البيئة الطبيعية". كما موضح ادناه: