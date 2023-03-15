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السومرية تنشر تشكيلة منتخبنا الشبابي الاساسية لمواجهة نظيره الياباني

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450431-638144671309755465.jpg

2023-03-15 | 09:49

السومرية تنشر تشكيلة منتخبنا الشبابي الاساسية لمواجهة نظيره الياباني

المصدر:

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الخليج 365 – رياضة

تنشر الخليج 365، اليوم الأربعاء، تشكيلة منتخبنا الشبابي الاساسية في مواجهة نظيره الياباني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا دون 20 عاماً.

وتجري المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الاربعاء، بتوقيت العاصمة بغداد.

التشكيلة ادناه:

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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