السومرية تنشر تشكيلة منتخبنا الشبابي الاساسية لمواجهة نظيره الياباني

الخليج 365 – رياضة

تنشر الخليج 365، اليوم الأربعاء، تشكيلة منتخبنا الشبابي الاساسية في مواجهة نظيره الياباني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا دون 20 عاماً.

