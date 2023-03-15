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انت الان تتابع خبر السومرية تنشر تشكيلة منتخبنا الشبابي الاساسية لمواجهة نظيره الياباني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450431-638144671309755465.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-03-15 | 09:49
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الخليج 365 – رياضة
تنشر الخليج 365، اليوم الأربعاء، تشكيلة منتخبنا الشبابي الاساسية في مواجهة نظيره الياباني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا دون 20 عاماً.
تنشر الخليج 365، اليوم الأربعاء، تشكيلة منتخبنا الشبابي الاساسية في مواجهة نظيره الياباني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا دون 20 عاماً.
وتجري المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الاربعاء، بتوقيت العاصمة بغداد.
التشكيلة ادناه:
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