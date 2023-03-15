انت الان تتابع خبر "لقينا سلمى".. الأمير الحسين بتعليق طريف على غياب شقيقته (صوره) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر الأمير الحسين على صفحته الخاصة عبر موقع انستغرام صورة تجمعه بشقيقته الاميرة سلمى وخطيبته رجوة خالد السيف، وعلق عليها ممازحا: "لقينا سلمى".

وتفاعل كثير من المتابعين مع تعليق الأمير الحسين هذا، مؤكدين انه يقصد التعليق بطريقة طريفة على ما اثير حول غياب الاميرة سلمى عن حفلة حناء شقيقتها الاميرة ايمان.

