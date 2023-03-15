انت الان تتابع خبر "لقينا سلمى".. الأمير الحسين بتعليق طريف على غياب شقيقته (صوره) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ونشر الأمير الحسين على صفحته الخاصة عبر موقع انستغرام صورة تجمعه بشقيقته الاميرة سلمى وخطيبته رجوة خالد السيف، وعلق عليها ممازحا: "لقينا سلمى".
وتفاعل كثير من المتابعين مع تعليق الأمير الحسين هذا، مؤكدين انه يقصد التعليق بطريقة طريفة على ما اثير حول غياب الاميرة سلمى عن حفلة حناء شقيقتها الاميرة ايمان.
وتفاعل كثير من المتابعين مع تعليق الأمير الحسين هذا، مؤكدين انه يقصد التعليق بطريقة طريفة على ما اثير حول غياب الاميرة سلمى عن حفلة حناء شقيقتها الاميرة ايمان.