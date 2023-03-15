انت الان تتابع خبر لتحقيق مآرب شخصيَّة.. تنفيذ مذكرة قبض بحق محتال صفة مدير عام في النزاهة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت دائرة التحقيقات ضمن الهيئة، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "فريق مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد تمكن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن القاضي المختص؛ وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) بحق أحد المحتالين الذي انتحل صفة مدير عام في هيئة النزاهة".وأردفت بأن "التحقيقات الأولية تشير إلى إقدام المتهم على انتحال صفة المدير العام للدائرة القانونية في هيئة النزاهة؛ بغية تحقيق مآرب شخصيَّة عبر أخذ مبالغ ماليَّة من المشتكين، وادعائه أنه المسؤول عن رفع الحجز عن عقارات أزلام النظام البائد، فيما تبيَّن من خلال سير التحقيق أنه يعمل محامياً".

ونوهت بـ "تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المتهم على السيد قاضي محكمة التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة وتقرير مصير المتهم".