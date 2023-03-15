انت الان تتابع خبر مقتل 3 إرهابيين بمداهمات أمنية في الطارمية والان مع التفاصيل

وأضاف، ان "خلال المداهمة حصل اشتباك مع العناصر الإرهابية، وهو ما أدى الى إصابة عنصر أمني بإصابة خطيرة".

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية تمكنت من تنفيذ مداهمة لأحدى المضافات الإرهابية في قضاء الطارمية"، مبينا أن "المداهمات الأمنية أدت لمقتل ثلاثة إرهابيين".

بدوره، كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، تفاصيل مقتل ثلاثة إرهابيين من داعش في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال اللواء رسول في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعملية نوعية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، ومن خلال العمليات الاستباقية، تمكنت قوة من لواء المشاة الثالث والعشرين الفرقة السادسة، وفوج حشد الطارمية من نصب كمين لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف، أن "العملية أدت الى قتل ثلاثة إرهابيين في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد".