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رسمياً.. قرارات جديدة تخص "كأس العالم"

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450392-638144220391864200.jpg

2023-03-14 | 21:22

رسمياً.. قرارات جديدة تخص "كأس العالم"

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اجتمع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، في كيجالي عاصمة رواندا، واعتمد العديد من القرارات الخاصة باللعبة، أهمها يتعلق بالنسخة المقبلة من كأس العالم التي ستقام بمشاركة 48 منتخبا.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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