رسمياً.. قرارات جديدة تخص "كأس العالم"

اجتمع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، في كيجالي عاصمة رواندا، واعتمد العديد من القرارات الخاصة باللعبة، أهمها يتعلق بالنسخة المقبلة من كأس العالم التي ستقام بمشاركة 48 منتخبا.

