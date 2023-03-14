انت الان تتابع خبر رسمياً.. قرارات جديدة تخص "كأس العالم" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450392-638144220391864200.jpg
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2023-03-14 | 21:22
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اجتمع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، في كيجالي عاصمة رواندا، واعتمد العديد من القرارات الخاصة باللعبة، أهمها يتعلق بالنسخة المقبلة من كأس العالم التي ستقام بمشاركة 48 منتخبا.
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