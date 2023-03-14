انت الان تتابع خبر أول تعليق روسي على سقوط "المسيّرة الأمريكية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت الوزارة في بيانها أنه "في صباح يوم 14 مارس تم رصد تحليق طائرة أمريكية مسيّرة MQ-9 أمريكية متجهة نحو أجواء شبه جزيرة القرم الروسية".

وأشارت إلى أن "المسيّرة لم تشغل أجهزة التعريف بها في انتهاك لمنطقة الحظر الجوي التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية فوق البحر الأسود، وتم إبلاغ جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي بذلك وفقا للمعايير الدولية".



وأكدت أن "مقاتلتين روسيتين حلقتا للتعرف على هوية الطائرة في منطقة الحظر المذكورة"، وتابعت الوزارة أنه "نتيجة لمناورة حادة في حوالي الساعة 9.30 بتوقيت موسكو، فقدت MQ-9 ارتفاعها واصطدمت بسطح الماء".

وشددت على أن "المقاتلتين الروسيتين لم تصدما المسيرة الأمريكية، ولم تستخدما ذخائرهما وعادتا بسلام إلى قاعدتهما".