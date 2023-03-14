انت الان تتابع خبر بعد أزمتها الأخيرة مع زوجها وتعرضها للضرب.. علا غانم بأول تعليق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي أول تعليق لها على أزمتها، أشارت علا غانم إلى أن زوجها كان يرفض فكرة سفرها إلى الخارج من أجل الاهتمام ببناتها، بسبب مستقبلها وشهرتها في التمثيل، وأن المشاكل بينهما بدأت منذ اليوم الأول، مضيفة: "الـ11 سنة اللي عشتهم مع جوزي مكانوش نعيم، من أول دقيقة كنت عايشة جحيم وأكاذيب ابتدت بشبكتي الفالصو، وبعد شهرين اكتشفت إني لابسة شبكة إزاز".وتابعت: "معملتش رد فعل عشان مفشلش لتالت مرة، وكنت متصورة إنه يمكن يتغير.. جوزي اتجوزني علشان أنا علا غانم الفنانة، كنت بلاقيه بيعاكس ستات عكسي تماما وكنت بسأله ليه اتجوزتني؟"