انت الان تتابع خبر لأول مرة منذ 8 سنوات.. ليفربول يرفع سعر تذاكره الموسمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولن يرتفع سعر تذاكر صغار السن أو سعر التذاكر المعروضة للبيع المحلي، وستبقى عند تسعة جنيهات إسترلينية (11 دولارا)، مؤكدا أن "الزيادة في سعر التذكرة الموسمية الواحدة لن تتخطى 17 جنيها إسترلينيا".

وقال ليفربول في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء: "الزيادة نتيجة لارتفاع التكاليف في جميع أنحاء النادي، خلال الخمس سنوات الماضية زادت تكاليف التشغيل السنوية لملعب أنفيلد بنسبة 40 بالمئة، وارتفعت تكاليف المرافق بنسبة 100 بالمئة هذا الموسم".



ووصف مجلس مشجعي ليفربول زيادة الأسعار بأنها "قاسية وغير عادلة" وسط أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا؛ حيث لا يزال التضخم السنوي مرتفعا عن نسبة 10 بالمئة.

وقال مجلس مشجعي النادي: "تأتي هذه الزيادة أيضا في وقت يحصل فيه النادي على عائد قياسي وزيادة في الدخل ونجاح كبير للفريق على أرض الملعب".

وأضاف المجلس أنه "اقترح حلولا بديلة مثل إبرام عقود رعاية وبيع حق تسمية المدرجات للحصول على إيرادات تعادل زيادة الأسعار بنسبة اثنين بالمئة".

وقد يخسر ليفربول، السادس حاليا في الدوري، عوائد دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إذا لم يحرز لقب المسابقة القارية أو إذا أخفق في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي للدوري الممتاز.

ويسافر ليفربول لمواجهة ريال مدريد، غدا الأربعاء، في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال بعد الخسارة 5-2 على ملعبه، منتصف الشهر الماضي.

