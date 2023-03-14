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الرافدين يخفض سقف بيع الدولار للمسافرين

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "اعلن مصرف الرافدين عن وضع الية جديدة ابتداءاً من يوم غد الاربعاء لبيع الدولار للمسافرين في منفذ المصرف بمطار بغداد الدولي".

واضاف انه "تم تحديد 3000 دولار نقدا كسقف اعلى لبيع الدولار للمسافرين بدلا من 7000 دولار وبالسعر الرسمي للبنك المركزي العراقي البالغ 1320".


وأشار البيان الى ان "إيداع الدينار العراقي يكون من خلال الفروع المخصصة وبحسب التعليمات السابقة التي اعلن عنها مسبقا".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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