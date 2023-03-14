انت الان تتابع خبر مصرف الرشيد يوجه بفتح فروع جديدة لبيع الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، عن توجيه بفتح فروع جديدة لبيع الدولار للمسافرين وبالسعر الرسمي.



وقال المصرف في بيان، إنه "وجه فرعين من فروعه للمباشرة ببيع الدولار للمسافرين وبالسعر الرسمي وفق توجيهات البنك المركزي العراقي بالاضافة للفروع التي تم فتحها سابقا".

وأضاف أن "المباشرة ستكون يوم غد الاربعاء اذ تم توجيه بتقديم التسهيلات للمرضى وكبار السن وطلبة العلم"، مشيراً الى أن "المنصة متاحة للجميع الفروع الجديدة هي (راغبة خاتون وفرع البطاريات)".