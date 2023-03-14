انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يحيل مشروع الموازنة العامة الى البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد وقت ليس بالقصير انهت وزارة المالية مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية ووضعته في إدراج مجلس الوزراء الذي صوّت وصادق عليها ليحيلها الى مجلس النواب لدراسة بنودها ومن ثم اقرارها بشكلها الاخير.مشروع الموازنة المقبلة سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجا وتوفير غطاء آمن للمشاريع الإستراتيجية والتنموية المستدامة بعد معالجة فقراتها وضغط النفقات التشغيلية.