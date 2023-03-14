انت الان تتابع خبر بغداد تصحو على زحامات "خانقة": السيارة الواحدة تخسر 572 لتر وقود سنوياً! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "طريق سريع الدورة باتجاه بغداد الجديدة شهد زخماً مروريا خانقاً".

وأضاف، أن "جسر الجادرية باتجاه جامعة بغداد شهد زخما كبيرا"، "مشيرا الى "وجود زحام خانق في الدورة باتجاه تقاطع المصفى".



وأشار المصدر، أن "طريق قناة الجيش شهد زحاماً بسبب وجود مطب"، مبينا أن "مدينة الصدر شرقي العاصمة شهدت زحاما في شارع الداخلية بسبب غلق سايد نتيجة وجود حفريات واعمال صيانة".

وأوضح المصدر، أن "الطريق من الامن العامة باتجاه البلديات شهد زخما كذلك"، لافتا الى أن "طريق شارع ابو نؤاس شهد زخماً متقطعاً".

وأردف، أن "الطريق من ساحة كهرمانة باتجاه الاندلس مغلق بسبب وجود تخسف ووجود صيانة تعمل على إصلاحه".

وعن تأثير الزحامات من الناحية الاقتصادية على المواطن، قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي في وقت سابق، إنّ "من اهم تأثيرات الازدحام في بغداد هو التأثير الاقتصادي للوقود المستهلك الضائع نتيجة الازدحامات".

وأضاف، أنَّ "هذه القيمة من الضائعات قادرة على إنشاء أكثر من 11 ألف كم متر من الشوارع التي من شأنها تقليل ضياع الوقود، وبالتالي ضياع أموال المواطن العراقي والدولة العراقية التي تستورد سنويا بحدود 3 مليار دولار من البنزين بالاضافة الى البنزين المنتج محليا".

ورأى العبيدي، أن الدراسة التي نُشرِت تشير إلى أنَّ "السيارة الواحدة في بغداد والتي لديها خط سير يومي يصل إلى 20 كم (ذهابا وايابا) تخسر سنويا بحدود 572 لتر، وبقيمة 314 ألف دينار عراقي، فضلاً عن نسبة التلوث المرتفعة نتيجة هذا الازدحام".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "الحكومة العراقية لا يمكنها أن تتعذر بعذر عدم وجود تخصيصات مالية لإنشاء الطرق، لأن هيئة الطرق والجسور قادرة على الاقتراض من المصارف الحكومية مبالغ لإنشاء هذه الطرق مقابل جعلها طرقاً مدفوعة الثمن بأسعار زهيدة جداً لا تتجاوز الـ 1000 دينار عند مرور السيارات خلالها، ويمكنها تسديد قيمة القرض من هذه المبالغ والتي سيدفعها صاحب السيارة لتقليل مقدار استهلاك الوقود والاستهلاك الكلي للسيارة خلال فترة عملها"، مؤكدا أن "هذا الأمر سيسهم بتقليل استهلاك الوقود وتقليل الحاجة إلى استيراد الوقود من الخارج".

وتابع أنَّ الجدول يوضح أن "قيمة ضائعات الوقود للسيارات في العراق نتيجة الازدحام كحد أدنى هي 495 مليار دينار عراقي سنويا".