انت الان تتابع خبر هزة أرضية جديد بقوة 4.7 يضرب تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر معهد الزلازل التركي، ان "هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في كهرمان ماراش جنوبي البلاد".

وفي 6 شباط الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.8 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافة إلى دمار هائل.وتعرض ما لا يقل عن 230 ألف مبنى للتدمير أو لأضرار بالغة في تركيا.