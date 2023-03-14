اخبار العالم / اخبار العراق

الصحة العالمية تتوقع موعد انتهاء جائحة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تتوقع موعد انتهاء جائحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غيبريسوس في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، إن العدد الأسبوعي للوفيات بكورونا أصبح لأول مرة أقل منه عند إعلان الجائحة في اذار 2020.

وأضاف: "أنا واثق من أننا سنكون قادرين في وقت ما من هذا العام على القول إن كورونا قد انتهى كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا وكوباء".


كما أشار غيبريسوس إلى ضرورة استخلاص العبر من الجائحة حتى لا تتكرر "دورة ذعر الإهمال" التي ميزت فترة طويلة من عمر الاستجابة للوباء.

وأبلغت السلطات الصينية في 31 كانون الاول 2019 منظمة الصحة العالمية بتفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان في وسط البلاد.

في أوائل كانون الثاني 2020، أعلنت الصين رسميا أن نوعا جديدا من فيروس كورونا هو سبب تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي مجهول المنشأ، قبل أن يعلن غيبريسوس في 11 اذار 2020، أن انتشار يحمل طابع جائحة.

وفي وقت سابق هذا الشهر أكد غيبريسوس أن المنظمة لم ولن تتراجع عن خططها الرامية إلى معرفة منشأ فيروس كورونا.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا