رسميا.. تغيير نظام بطولة كأس السوبر الإيطالي: نسخ التجربة الاسبانية

وكانت رابطة الليغا قد أقرت استخدام نظام الفرق الأربعة للمشاركة بالسوبر بداية من عام 2020.

وأشارت رابطة الدوري الإيطالي في بيان رسمي إلى أنها وافقت على تغيير شكل مسابقة السوبر وذلك اعتبارا من العام المقبل 2024.



وأضافت أن البطولة بشكلها الجديد ستقام من 4 فرق، حيث سيشارك بطل الدوري ووصيفه بالإضافة إلى الفريقين المتأهلين لنهائي كأس إيطاليا.

ونوهت إلى أن النسختين المقبلتين ستقامان في المملكة العربية السعودية، بالنظام الجديد.

يشار إلى أن إنتر هو بطل النسخة الأخيرة من مسابقة السوبر، بعدما فاز على غريمه التقليدي ميلان بنتيجة (3-0) في المباراة التي أقيمت بالرياض، خلال شهر كانون الثاني الماضي.

