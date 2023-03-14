ريال مدريد يصعد ضد برشلونة ويطالب بتعويضات

أكد تقرير صحفي إسباني، أن ريال مدريد قرر تقديم شكوى ضد نظيره برشلونة واثنين من رؤسائه السابقين، بشأن دفع أموال لشركة مملوكة لمسؤول كبير في لجنة الحكام، للتأثير على نتائج المباريات.

