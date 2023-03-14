انت الان تتابع خبر ريال مدريد يصعد ضد برشلونة ويطالب بتعويضات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450208-638143374829316582.jpg
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-03-13 | 22:41
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أكد تقرير صحفي إسباني، أن ريال مدريد قرر تقديم شكوى ضد نظيره برشلونة واثنين من رؤسائه السابقين، بشأن دفع أموال لشركة مملوكة لمسؤول كبير في لجنة الحكام، للتأثير على نتائج المباريات.
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