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ريال مدريد يصعد ضد برشلونة ويطالب بتعويضات

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450208-638143374829316582.jpg

2023-03-13 | 22:41

ريال مدريد يصعد ضد برشلونة ويطالب بتعويضات

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أكد تقرير صحفي إسباني، أن ريال مدريد قرر تقديم شكوى ضد نظيره برشلونة واثنين من رؤسائه السابقين، بشأن دفع أموال لشركة مملوكة لمسؤول كبير في لجنة الحكام، للتأثير على نتائج المباريات.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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