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التعادل يحسم مواجهة الجوية والشباب في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450191-638143205764401901.jpg

2023-03-13 | 16:52

التعادل يحسم مواجهة الجوية والشباب في البصرة

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تعادل فريقا القوة الجوية والشباب السعودي بهدف نظيف لكل منهما في ذهاب كأس الملك سلمان للاندية الابطال.

وسجل الجوية هدفه الاول في المباراة التي اقيمت في البصرة، كرار نبيل في الدقيقة 38 قبل أن يعادل أرون سالم بوبندزا للشباب في الدقيقة 70.

 

ويلتقي الفريقان في مباراة الاياب على ملعب الأمير فيصل بن فهد في 16 نيسان المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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