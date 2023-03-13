انت الان تتابع خبر التعادل يحسم مواجهة الجوية والشباب في البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450191-638143205764401901.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-03-13 | 16:52
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تعادل فريقا القوة الجوية والشباب السعودي بهدف نظيف لكل منهما في ذهاب كأس الملك سلمان للاندية الابطال.
وسجل الجوية هدفه الاول في المباراة التي اقيمت في البصرة، كرار نبيل في الدقيقة 38 قبل أن يعادل أرون سالم بوبندزا للشباب في الدقيقة 70.
ويلتقي الفريقان في مباراة الاياب على ملعب الأمير فيصل بن فهد السعودية في 16 نيسان المقبل.
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