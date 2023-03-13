انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد أهمية دعم أعمال اللجنة العراقية الإيرانية المشتركة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السوداني، استقبل وزير الاقتصاد والمالية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إحسان خاندوزي والوفد المرافق له، وشهد اللقاء التباحث في مجمل الملفات والقضايا الاقتصادية، والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، لما فيه مصلحة الشعبين، العراقي والإيراني".

واكد السوداني على "أهمية دعم أعمال اللجنة العراقية الإيرانية المشتركة، وتوطيد الشراكة الثنائية على مختلف الصعد والمجالات".

من جانبه، جدد الوزير الإيراني تقدير القيادة الإيرانية "للدور العراقي في تقريب وجهات النظر الذي أفضى إلى التفاهم الأخير بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يوطّد أمن المنطقة واستقرارها".

