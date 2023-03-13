انت الان تتابع خبر منها الانتقال الى النصر السعودي..آخر تطورات مستقبل بوسكيتس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رومانو إن "بوسكيتس لم يتفق مع إنتر ميامي حتى هذا الوقت، وإن اللاعب الإسباني لم يتخذ قراره بعد".

وأشار رومانو،إلى أن "إدارة برشلونة ستعرض على بوسكيتس عقدًا جديدًا حتى يونيو 2024، ولكن اللاعب يأمل في الحصول على الوقت قبل اتخاذ القرار".



كما أوضح رومانو أن "النصر اقترب من بوسكيتس منذ أسابيع".

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة في نهاية يونيو المقبل، وحتى الآن لم يجدد عقده مع النادي الإسباني رغم رغبة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق في استمراره.

وكانت تقارير صحفية سابقة ذكرت أن النصر قدم عرضا رسميا للتعاقد مع بوسكيتس لاعب برشلونة، بلغت قيمته 18 مليون يورو لمدة عامين.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد ذكرت سابقا أن الهلال أيضا قد دخل في منافسة مع النصر للتعاقد مع بوسكيتس خلال الموسم المقبل.

وبدأ بوسكيتس البالغ من العمر 34 عاما، مسيرته الاحترافية مع نادي برشلونة منذ عام 2008، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 5 ملايين يورو.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد برصيد 47.

