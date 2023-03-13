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أهالي منطقة البراكية يطالبون بتحويلها الى قضاء لضمان شمولها بالخدمات

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بغداد - ياسين صفوان - منطقة البراكية شمال النجف تفتقد لكل شيء حرفيا، وابسط ما يعاني منه الاهالي هنا هو غياب منظومة المجاري وطفح المياه الجوفية.

أهالي البراكية اجتمعوا للمطالبة بتحويلها إلى قضاء لعلّها تنعم بالخدمات، في ما يرى نواب ان هذه المسألة من صلاحيات المحافظ.


تسعون الف نسمة في منطقه البراكية مرهون أمرهم بوصول تعليمات تمليك الأراضي الزراعية وتوقيع محافظ النجف.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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