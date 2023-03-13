انت الان تتابع خبر أهالي منطقة البراكية يطالبون بتحويلها الى قضاء لضمان شمولها بالخدمات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - منطقة البراكية شمال النجف تفتقد لكل شيء حرفيا، وابسط ما يعاني منه الاهالي هنا هو غياب منظومة المجاري وطفح المياه الجوفية.

أهالي البراكية اجتمعوا للمطالبة بتحويلها إلى قضاء لعلّها تنعم بالخدمات، في ما يرى نواب ان هذه المسألة من صلاحيات المحافظ.



تسعون الف نسمة في منطقه البراكية مرهون أمرهم بوصول تعليمات تمليك الأراضي الزراعية وتوقيع محافظ النجف.