انت الان تتابع خبر خلال يوم.. سوريا تعلن تسجيل 39 هزة أرضية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن المركز الوطني للزلازل في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن "محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية شمال غرب اللاذقية 33 كم بلغت 3.2 درجة على مقياس ريختر، وهزة شرق مدينة الحسكة 56 كم بقوة 3 درجات، وهزة شمال غرب تدمر 76 كم بقوة 2.8 درجة".وبين أنه تم تسجيل 20 هزة أرضية في لواء إسكندرون بقوة ما بين 1.5 و4 درجات على مقياس ريختر، و16 هزة في البر التركي مابين 2.1 و4.8 درجة.