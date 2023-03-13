انت الان تتابع خبر ضبط 10 شاحنات مخالفة للضوابط في كمركي المنطقة الغربية الوسطى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بأشراف ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة تمكن اقسام التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الغربية من ضبط (٤) شاحنات محملة (سيراميك) بوزن اجمالي (١٢٨) طن".وأضافت ان مفارز الهيئة "تمكنت من ضبط (٦) شاحنات في مديرية كمرك المنطقة الوسطى محملة (مواد غذائية والواح وصفائح واقفال ومرمر واجزاء مدينة العاب وسلاسل حديدية) ".

و اكدت الهيئة إنه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وحسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل"، مشيرة الى ان "عمليات الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع شرطة الكمارك".